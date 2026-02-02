Хрватските ракометари се на директна врска со Томпсон, вечерва се очекува „фешта“

Иако Градот Загреб започна со организирање на приемот на ракометарите градоначалникот не се согласи Томпсон да настапи на главниот плоштад, поради што Хрватскиот ракометен сојуз одлучи дека нема да има прием.

Сепак, Владата на Хрватска директно ја презеде организацијата на приемот, ја погази одлуката на градските власти и ќе организира прием на плоштадот Бан Јелачиќ во центарот на Загреб, со Томпсон.

Thompson s našim herojima u slavlju preko videopoziva u svlačionici.



Naši rukometaši ga žele, narod ga želi, ali Savez predvođen Gobcem muti s Tomaševićem. Dosta HDZ-ovske i možemovske kuhinje. Već ste jednom po nalogu Plenkovića i Bandića isključivali razglas!



