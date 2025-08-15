 Skip to main content
15.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 15 август 2025
Неделник

Полуфинале за македонската тенисерка Ѓорческа на турнирот во Србија

Останати спортови

15.08.2025

Македонската тенисерка Лина Ѓорческа на убедлив начин стигна до пласман во полуфиналето на турнирот во Куршумлијска Бања. Таа ја победи Аурора Ѕантедески од Италија во четвртфиналето препуштајќи и само пет гема – 2:0 во сетови (6:4 и 6:1) за 80 минути.

Ѓорческа поведе со 4:1 во гемови, но ривалката успеа да изедначи на 4:4. Сепак до крајот на сетот македонската тенисерка ги доби двата гема, а девттиот беше решавачки и најдолг бидејќи по 10 одиграни поени македонската тенисерка поведе со 5:4, а сетот го доби со 6:4. Во вториот сет Ѓорческа имаше доминација и по водството од 3:0 во гемови, сетот го заврши со 6:1.

Во полуфиналето Ѓорческа утре ќе игра против победничката од мечот Ралука Шербан од Кипар и Селена Јаничијевиќ од Франција. 

Поврзани вести

Останати спортови  | 14.08.2025
Ѓорческа ќе игра четвртфинале на турнирот во Србија
Останати спортови  | 09.07.2025
Ѓорческа победи во првото коло на турнир во Германија
Останати спортови  | 01.05.2025
Лина Ѓорческа доживеа елиминација во осминафиналето на турнирот во Грузија