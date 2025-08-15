Полуфинале за македонската тенисерка Ѓорческа на турнирот во Србија

Македонската тенисерка Лина Ѓорческа на убедлив начин стигна до пласман во полуфиналето на турнирот во Куршумлијска Бања. Таа ја победи Аурора Ѕантедески од Италија во четвртфиналето препуштајќи и само пет гема – 2:0 во сетови (6:4 и 6:1) за 80 минути.

Ѓорческа поведе со 4:1 во гемови, но ривалката успеа да изедначи на 4:4. Сепак до крајот на сетот македонската тенисерка ги доби двата гема, а девттиот беше решавачки и најдолг бидејќи по 10 одиграни поени македонската тенисерка поведе со 5:4, а сетот го доби со 6:4. Во вториот сет Ѓорческа имаше доминација и по водството од 3:0 во гемови, сетот го заврши со 6:1.

Во полуфиналето Ѓорческа утре ќе игра против победничката од мечот Ралука Шербан од Кипар и Селена Јаничијевиќ од Франција.