 Skip to main content
15.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 15 август 2025
Неделник

Миленкоски: Полна сала за да дојдеме до посакуваниот резултат

Останати спортови

15.08.2025

Најдобрите македонски одбојкари од денеска се повторно во базата СЦ „Борис Трајковски“ во Скопје, каде в недела, 20 часот ја пречекуваат Грузија во последниот натпревар од квалификациите за Европското првенство 2026. Дуелот со аутсајдерот во групата ќе одлучи дали Македонија ќе се најде на четвртото континентално натпреварување во низа.

Посакуваниот сет во натпреварот во средата со Грција „црвено-жолтите“ не го освоија, но останува уште една шанса, а тоа е максимална победа со што поголем поен количник.

– Натпреварот со Грција го оставаме зад нас. Игравме против моќна репрезентација составена од квалитетни играчи. Во поголемиот дел од напреварот тоа го докажаа на теренот, иако и ние имавме добри моменти, особено во третиот сет кога стигнавме и до две сет топки, но не ги реализиравме. Со тој сет или без него секако дека мораме да ја победиме Грузија со максимален резултат во Скопје. Освоивме голем број на поени против Грција што ни дава за право да се надеваме на успех во овие квалификации. Очекуваме полна сала и поддршка од љубителите на одбојката, со чија помош ќе дојдеме до посакуваниот резултат и ќе обезбедиме уште едно учество на Европско првенство, категорично изјави селекторот Јошко Миленкоски.

Дуелот се игра в недела од 20 часот, во СЦ „Борис Трајковски“ во Скопје. Влезот е бесплатен, а со полни трибини македонските одбојкари можат да стигнат до посакуваниот резултат. 

Поврзани вести

Останати спортови  | 12.08.2025
Савовски: Дуелот со Грција е еден од најважните летово
Останати спортови  | 13.07.2025
Македонија го освои шестото место на Балканскиот одбојкарски шампионат до 19 години
Останати спортови  | 12.07.2025
Македонските млади одбојкари ја победија Грција на Балканскиот шампионат