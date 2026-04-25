Миленкоски повика 24 одбојкари на подготовките за Европската лига

Селекторот на македонската машка сениорска одбојкарска репрезентација Јошко Миленкоски денеска го објави поширокиот список одбојкари во пресрет на почетокот на подготовките за настапот во Европската лига.

На списокот се најдоа 24 одбојкари, меѓу кои Јован Милев, Митко Спасов и Филип Јованов добија дебитантски повика.

Почетокот на подготовките е закажан за 6 мај во Крушево.

Покрај настапот во Европската лига, македонските одбојкари оваа година ги очекува и настапот на Европското првенство кое ќе се одржи во септември.