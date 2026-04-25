25.04.2026
Миленкоски повика 24 одбојкари на подготовките за Европската лига

ФОТО: ОФМ

Селекторот на македонската машка сениорска одбојкарска репрезентација Јошко Миленкоски денеска го објави поширокиот список одбојкари во пресрет на почетокот на подготовките за настапот во Европската лига.

На списокот се најдоа 24 одбојкари, меѓу кои Јован Милев, Митко Спасов и Филип Јованов добија дебитантски повика.

Почетокот на подготовките е закажан за 6 мај во Крушево.

Покрај настапот во Европската лига, македонските одбојкари оваа година ги очекува и настапот на Европското првенство кое ќе се одржи во септември.

Поврзани вести

Останати спортови  | 16.04.2026
Одбојкарите на Штип УГД поведоа во финалната серија за титулата против ГОК Борец
Останати спортови  | 04.04.2026
Министерството за спорт додели парични награди за победниците во одбојкарскиот Куп
Останати спортови  | 22.03.2026
Комплетиран регуларниот дел од сезоната во Првата женска одбојкарска лига