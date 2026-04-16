Одбојкарите на Штип УГД поведоа во финалната серија за титулата против ГОК Борец

Екипата на Штип УГД како домаќин го совлада велешки ГОК Борец со максимални 3:0 во сетови (25:15, 25:22, 25:17) во воведниот натпревар од финалната серија за титулата во македонското машко одбојкарско првенство.

Задмард со 15 и Илиев со 13 поени го предводеа Штип УГД до победата пред своите навивачи во салата „Јордан Мијалков“, додека Оливера реализираше 14 поени во редовите на ГОК Борец.

Финалната серија по која ќе биде познат новиот одбојкарски првак се игра во три добиени натпревари, а вториот дуел е закажан за в понеделник во Велес со почеток во 20 часот.

Штип УГД во полуфиналната серија извојува две максимални победи над Работнички 71&22 и ќе се обиде да дојде до својата прва шампионска титула во третиот обид.

Одбојкарите на ГОК Борец, пак, по пауза од три години повторно играат за својот прв шампионски трофеј во клупската историја.