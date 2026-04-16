 Skip to main content
16.04.2026
Република Најнови вести
Четврток, 16 април 2026
Неделник

Вкупниот промет во индустријата зголемен за 1,6 процент во февруари на годишно ниво

janno-nivergall-from-pixabay

Прометот во индустријата вкупно е зголемен за 1,6 процент во февруари годинава во однос на февруари минатата година – објави Државниот завод за статистика. 

Најголемо влијание врз зголемувањето на вкупниот промет во индустријата во февруари 2026 година во однос на февруари 2025 година имаат одделите: Производство на прехранбени производи со 3,1 проценти, Производство на електрична опрема со 4,2 проценти и Производство на машини и уреди, неспомeнати на друго место со 17,7 проценти.

Прометот во индустријата, вкупно, во февруари 2026 година во однос на февруари 2025 година, според главните индустриски групи, бележи пораст кај Интермедијарни производи, освен Енергија, за 2,9 проценти, Трајни производи за широка потрошувачка за 6,4 проценти и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 6,2 проценти, а опаѓање бележи кај Капитални производи за 2 проценти.

Вкупниот промет во индустријата во февруари во однос на јануари годинава бележи пораст од 19.5 проценти, а опаѓање од 3,7 проценти во периодот јануари – февруари годинава во однос на истиот период од минатата година. 

На домашниот пазар во февруари годинава во однос на февруари минатата година прометот во индустријата е со пораст од 0,8 проценти, а во периодот јануари – февруари годинава во однос на периодот јануари – февруари минатата година со опаѓање од 2,4 проценти.

На странските пазари, пак, во февруари годинава во однос на февруари минатата година прометот во индустријата бележи пораст од 2,2 проценти, а во периодот јануари – февруари годинава во однос на периодот јануари – февруари минатата година бележи опаѓање од 4,1 проценти. 

Поврзани вести

Економија  | 30.12.2025
Индустриското производство до ноември поголемо за 1.9 % во однос на минатата година
Економија  | 25.10.2025
За бизнисот промената на времето не е проблем, туку неусогласеноста на божиќните празници и неработната недела
Економија  | 15.10.2025
Прометот во индустријата на домашниот пазар во август зголемен за 3,4 проценти на годишно ниво