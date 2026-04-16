Кинеските авиокомпании контролираат 83% од пазарот на рутите Европа – Кина

Кинеските авиокомпании остро ја засилија својата позиција на пазарот Европа – Кина, зголемувајќи го својот удел кој до летото 2026 година ќе достигне 83%. Ова вклучува и добар дел од многуте рути меѓу Европа и Азија.

Причината не е само растечката побарувачка, главниот фактор е геополитиката. Европските превозници сè уште не можат да го користат рускиот воздушен простор, што ги принудува да летаат на подолги рути. Ова го зголемува времето на патување и оперативните трошоци.

Спротивно на тоа, кинеските авиокомпании продолжуваат да работат со летови над Русија, зачувувајќи ја клучната конкурентска предност. Како резултат на тоа, тие активно ја прошируваат и својата мрежа и капацитет.

„Чајна Истерн“ (China Eastern) планира да работи до 20 рути помеѓу Кина и Европа и лансира нови летови од Шангај до Цирих и Стокхолм, како и од Сиан до Виена. „Чајна саутерн“ (China Southern) подготвува рута Пекинг – Хелсинки, додека „Ер Чајна“ (Air China) ги зголемува фреквенциите до Франкфурт и Милано.

Всушност, пазарот е поделен на две реалности. Некои превозници летаат по оптимални рути, додека други се принудени да работат во услови на повисоки трошоци и подолги патеки на летот. Во исто време, вреди да се напомене и одреден степен на дампинг од страна на кинеските превозници.

Дополнителен притисок доаѓа од нестабилноста на Блискиот Исток, која ја намалува ефикасноста на традиционалните транзитни центри помеѓу Европа и Азија.