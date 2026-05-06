 Skip to main content
06.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 6 мај 2026
Неделник

Нетанјаху загрижен поради евентуални американски отстапки во преговорите со Иран

Свет

06.05.2026

Премиерот на Израел, Бенјамин Нетанјаху разговара со претставници на американската администрација за да има подобар увид во најновите случувања во преговорите помеѓу САД и Иран, јави Си-ен-ен повикувајќи се на неименувани извори.

Наводно Нетанјаху се обидува да дојде до најновите информации за текот на преговорите и кои опции се на маса.

Израел изразува загриженост поради евентуалните американски отстапки за постигнување на договор за завршување на војната. Исто така, Израел е против евентуално укинување на економските санкции кон Иран.

Претходно, началникот на Генералштабот на израелската армија, генерал Ејал Замир денеска изјави дека доколку е потребно војската е подготвена да почне нова офанзива против Иран.

Тој истакна дека израелската армија во координација со САД, има список на цели подготвени за напад во Иран. 

Поврзани вести

Свет  | 06.05.2026
Ал Тани: Постои голема веројатност САД и Иран да постигнат договор
Свет  | 06.05.2026
Замир: Израелската армија е подготвена повторно да го нападне Иран
Свет  | 06.05.2026
Трамп: Доколку Иран ги прифати условите конфликтот завршува, во спротивно ќе следи поинтензивно бомбардирање