Макрон разговарал со Пезешкијан за Ормуска Теснина

Претседателот на Франција, Емануел Макрон изјави дека денеска телефонски разговарал со својот ирански колега Масуд Пезешкијан за повторно отворање на Ормуска Теснина.

Тој истакна дека го охрабрил Пезешкијан да „ги разгледа плановите на Франција и Велика Британија за создавање меѓународна мисија за поставување темели за безбеден транзит низ Ормуска Теснина“.