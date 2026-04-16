„Волстрит журнал“: Војната го претвора Иран во светска сила

Војната на Блискиот Исток го претвора Иран во светска сила, пишува „Вослтрит џурнал“ (ВСЏ).

Како што пишува изданието, во последните години, светскиот поредок се помести кон три центри на моќ: САД, Кина и Русија. Но, Иран брзо станува четврти.

ВСЏ пишува дека иранската новооткриена моќ произлегува од контролата врз најважниот енергетски центар на светската економија – Ормутскиот Теснец.

На модерната економија ѝ треба повеќе од само нафта; ѝ требаат навремени, големи и предвидливи залихи, земајќи ги предвид ризиците. Кога оваа сигурност е загрозена, осигурителните пазари се стеснуваат, а цените на превозот на возила растат.

Како што коментира весникот, францускиот претседател Емануел Макрон ефикасно го потврди тоа, изјавувајќи дека отворањето на Ормутскиот Теснец со сила е „нереално“ и дека „тоа може да се направи само во соработка со Иран“.