 Skip to main content
16.04.2026
Република Најнови вести
Четврток, 16 април 2026
Неделник

„Волстрит журнал“: Војната го претвора Иран во светска сила

Свет

Војната на Блискиот Исток го претвора Иран во светска сила, пишува „Вослтрит џурнал“ (ВСЏ).

Како што пишува изданието, во последните години, светскиот поредок се помести кон три центри на моќ: САД, Кина и Русија. Но, Иран брзо станува четврти.

ВСЏ пишува дека иранската новооткриена моќ произлегува од контролата врз најважниот енергетски центар на светската економија – Ормутскиот Теснец.

На модерната економија ѝ треба повеќе од само нафта; ѝ требаат навремени, големи и предвидливи залихи, земајќи ги предвид ризиците. Кога оваа сигурност е загрозена, осигурителните пазари се стеснуваат, а цените на превозот на возила растат.

Нафтата е „најмал проблем“: Блокадата на Ормутскиот Теснец е катастрофа за многу елементи од глобалниот систем

Како што коментира весникот, францускиот претседател Емануел Макрон ефикасно го потврди тоа, изјавувајќи дека отворањето на Ормутскиот Теснец со сила е „нереално“ и дека „тоа може да се направи само во соработка со Иран“.

Европа планира поствоена мисија за одблокирање на Ормутскиот Теснец без учество на САД

