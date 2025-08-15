Поради пожар целосно прекинат сообраќајот кон Граничниот премин Јажинце и преминот на границата во двата правци (ВИДЕО)

Министерството за внатрешни работи ја известува јавноста дека поради пожар во близина на Јажинце, прекинат е сообраќајот на патниот правец Тетово – ГП Јажинце кај село Рогачево, во двата правци, а затворен е и граничниот премин Јажинце.

Министерството за внатрешни работи во координација со другите надлежни институции презема мерки за гасење на пожарот.

Апелираме до граѓаните да не тргнуваат кон ГП Јажинце до гасењето на пожарот и нормализирање на сообраќајот, за што соодветно ќе ја информираме јавноста.