Ноле загуби сет па се налути

27.08.2025
Среда, 27 август 2025
Најдобриот тенисер на сите времиња, Новак Ѓоковиќ, го победи Закари Свајда во второто коло на Отвореното првенство на САД со 3:1 во сетови (6:7, 6:3, 6:3, 6:1).



Сосема неочекувано, Новак мораше да се поти за да стигне до третото коло на Отвореното првенство на САД.



Младиот Американец влезе во овој натпревар мотивиран колку што е можно повеќе со желба да му пружи што е можно посилен отпор на Новак, и во голема мера успеа во тоа.



Особено во првиот сет. Сервисот на Свајда, Новак не можеше да најде соодветен одговор на тој предизвик, и двајцата успешно освоија гемови на својот сервис.


Видовме израмнета борба во првиот сет, ниту еден од тенисерите не загуби ниту еден гем на својот сервис, па го добивме победникот на првиот сет дури по тај-брејкот.



И во тој брејк, Американецот се снајде подобро, продолжи со одлични сервиси, направи два мини-брејка и заслужено поведе со 1:0 во сетови.



И потоа, во вториот сет, на теренот се виде сосема поинаква слика. Новак конечно го покажа своето вистинско лице и експресно го направи резултатот 1:1. Иако Свајда започна фуриозно и во овој сет, Ѓоковиќ го проби неговиот моментум во шестиот гем кога стигна до првиот брејк од мечот.

