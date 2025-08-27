Лудогорец против Шкендија ќе нападне од првата минута

Очекуваме да направиме многу повеќе отколку на првиот натпревар (во Скопје). Анализиравме сè со играчите и мојот тим, знаеме што треба да промениме и се надеваме дека ќе го имплементираме тоа на утрешниот натпревар, изјави главниот тренер на Лудогорец, Руи Мота, на вечерашната официјална прес – конференција во Разград пред реванш дѕелот против Шкендија од плејофот за пласман во групната фаза во Лига Европа.

Македонскиот шампион допатува во Разград со предност од 2-1 од првиот натпревар во Скопје.

„Од првата минута, нашиот мотив ќе биде да победиме. Ова е во умот на момците и се надевам дека овој резултат, кој беше постигнат на првиот натпревар, ќе биде само случајност. Во Скопје ја искористивме нашата вајлд карта и затоа овој натпревар за нас е исклучително важен. Го одложивме нашиот последен натпревар од првенството бидејќи играњето на секои три или четири денови е многу тешко за физичко закрепнување и беше многу важно за нас да работиме оваа недела и да бидеме што е можно посвежи“, додаде тренерот на бугарскиот првак.