Фудбалерите на Лудогорец шокирани од поразот во Скопје

Стрелецот на голот за бугарскиот првак Лудогорец. Дерој Дуарте, оцени дека фудбалерите на Шкендија заслужено дојдоа синоќа до победа од 2-1 во Скопје во првиот натпревар од плејофот за пласман во Лига Европа.

Лудогорец дојде во водство во 17 минута со голот на Дуарте, но Шкендија со пресврт извојува победа со головите на Латифи (35 минута) и Ибрами (60).



„Не притиснавме толку колку што требаше по првиот гол. Шкендија реализираше многу контранапади, што им даде самодоверба. Не го потценивме противникот. Се надевам дека не беше така. Едноставно не бевме доволно добри. Можеме да најдеме многу изговори, но Шкендија беше поенергична екипа“, изјави Дуарте по натпреварот на Националната арена „Тодор Проески“.

Balisti