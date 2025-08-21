 Skip to main content
21.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 21 август 2025
Неделник

Пласманот во ЛЕ реалност: Шкендија го совлада скапиот тим на Лудогорец

Фудбал

21.08.2025

За Шкендија ништо не е невозможно. Вечерва победа со 2-1 над Лудогорец.

Shekndija

Екипата на Шкендија беше подобар противник во целиот меч. Создаваше шанси,имаше инцијстива. Гостите од Разград единствената шанса ја претворија во гол во првиот дел.

Голот на Љатифи долго ќе се прераскажува , кажано фудбалски голманот на Лудогорец. Комплетна радост на Градски беше голот на Бесарт Ибраими за кој се чекаше неколку минути да биде одобрен од ВАР системот.

Shkendija

И со ваков резултат реваншот ќе биде тежок но пласманот во Лигата на Европа не е невозможен

