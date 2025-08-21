Пласманот во ЛЕ реалност: Шкендија го совлада скапиот тим на Лудогорец

За Шкендија ништо не е невозможно. Вечерва победа со 2-1 над Лудогорец.

Екипата на Шкендија беше подобар противник во целиот меч. Создаваше шанси,имаше инцијстива. Гостите од Разград единствената шанса ја претворија во гол во првиот дел.

Голот на Љатифи долго ќе се прераскажува , кажано фудбалски голманот на Лудогорец. Комплетна радост на Градски беше голот на Бесарт Ибраими за кој се чекаше неколку минути да биде одобрен од ВАР системот.

И со ваков резултат реваншот ќе биде тежок но пласманот во Лигата на Европа не е невозможен