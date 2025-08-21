„Медена земја“, „Марија“, „До Балчак“, „Бунтовната принцеза“, „Авантурите на Биби и Боби“… -кино на отворено во паркот Македонија во Кисела Вода

Со големо задоволство традиционално и оваа година Општина Кисела Вода со соработниците:,,Киноверзум” ДООЕЛ Свети Николе, ,,Кинотека на Македонија ” и ,,Француски институт во Скопје” Ве поканува да уживаме заедно во Кино на отворено. Во пријатна атмосфера под ѕвездите од 21 до 24.08.2025 година ќе имаме можност да погледнеме одлични филмски проекции за сите возрасти со различна тематика и да поминеме убави моменти со најблиските, велат организаторите.

Кино на отворено во Кисела Вода традиционално се одржува во паркот Македонија, до Дом на култура,,Билјана Беличанец “, Општина Кисела Вода-Скопје со следната програма:

21.08.2025(четврток)

Вечер на ,,Киноверзум “

20.00- Игран филм за деца,,Бунтовната принцеза( синхронизиран на македонски јазик)

21.30-Филм посветен на Марија Калас-,,Марија”

22.08.2025(петок)

Франкфонска вечер

20.00 Цртан филм,,Каламити”

21.30 Игран филм,,Повторно родена”

23.08.2025( сабота)

Македонска вечер

20.00- Блок краткометражни играни филмови за големи и мали деца

,,Ракетно моделарство”

,,Баскет”

20.45-Македонски филм,,ДО БАЛЧАК”

24.08.2025( недела)

20.00-Биби и Боби, Пролетна магија

Авантурите на Биби и Боби-Волшебната шума

21.30- Македонски документарен филм,,Медена земја”

Ве очекуваме!