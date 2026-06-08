Љутков: Три проценти од приходите од игрите на среќа ќе одат за филмот, четири за туризмот

Министерството за култура и туризам во 2026 година ќе располага со буџет од 12 милијарди и 540 милиони денари, а дополнителни 285 милиони денари ќе бидат обезбедени од приходите од игрите на среќа за поддршка на културата и туризмот – информира денеска министерот за култура и туризам, Зоран Љутков.

Љутков на брифингот со новинарите истакна дека со новите законски решенија се обезбедува траен финансиски механизам за развој на филмската индустрија и туризмот, при што три проценти од приходите од игрите на среќа ќе се издвојуваат за Агенцијата за филм, а четири проценти за развој на туризмот, без ограничување на годишниот износ.