Министерството за спорт ги награди македонските одбојкари со три милиони денари за пласманот на ЕП 2026

Министерството за спорт додели премија од три милиони денари (околу 50.000 евра) на машката одбојкарска репрезентација за пласманот на Европското превенство 2026.
Со убедлива победа против Грузија (3:0), најдобрите македонски одбојкари вчера во Скопје се пласираа на Евроволеј 2026 и го потврдија континуитетот на успеси. За репрезентацијата ова ќе биде четврто европско првенство по ред, по настапите на во 2019, 2021 и 2023 година.
Македонија на Европското првенство 2026, кое ќе се одржи во Бугарија, Финска, Италија и Романија, оди како една од петте најдобри второпласирани селекции во квалификациите.