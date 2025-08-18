 Skip to main content
18.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 18 август 2025
Неделник

Министерството за спорт ги награди македонските одбојкари со три милиони денари за пласманот на ЕП 2026

Останати спортови

18.08.2025

Одбојкарска репрезентација на Македонија

Министерството за спорт додели премија од три милиони денари (околу 50.000 евра) на машката одбојкарска репрезентација за пласманот на Европското превенство 2026.

Со убедлива победа против Грузија (3:0), најдобрите македонски одбојкари вчера во Скопје се пласираа на Евроволеј 2026 и го потврдија континуитетот на успеси. За репрезентацијата ова ќе биде четврто европско првенство по ред, по настапите на во 2019, 2021 и 2023 година.

Македонија на Европското првенство 2026, кое ќе се одржи во Бугарија, Финска, Италија и Романија, оди како една од петте најдобри второпласирани селекции во квалификациите.

Поврзани вести

Здравје  | 18.08.2025
Витамините Б-2 и Б-7 ја ублажуваат Паркинсоновата болест
Свет  | 17.08.2025
Меланија му пиша на Путин
Сервиси  | 17.08.2025
Силно невреме доаѓа во Македонија, поројни дождови, силен ветер и град