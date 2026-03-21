Јана Атанасовска со победите во слалом во Австрија и Италија освои најмногу ФИС поени во историјата на македонското алпско скијање

Скијачка федерација на Македонија

Македонската скијачка Јана Атанасовска со победи на натпреварувањата во слалом во Австрија и во Италија освои најмногу ФИС поени во историјата на македонското алпско скијање.

Откако на слаломот во италијанскиот ски-центар Пампеаџо во понеделникот заврши третопласирана и освои 30.66 ФИС поени, Атанасовска на истата патека следниот ден ја заврши слаломската трка на првото место и освои нови 23 ФИС поени.

Атанасовска на 19 март победи на двете слаломски трки во австриски Хинтерајт освојувајќи вкупно 46.85 ФИС поени.