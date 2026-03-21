Сабота, 21 март 2026
Јана Атанасовска со победите во слалом во Австрија и Италија освои најмногу ФИС поени во историјата на македонското алпско скијање

Македонската скијачка Јана Атанасовска со победи на натпреварувањата во слалом во Австрија и во Италија освои најмногу ФИС поени во историјата на македонското алпско скијање.

Откако на слаломот во италијанскиот ски-центар Пампеаџо во понеделникот заврши третопласирана и освои 30.66 ФИС поени, Атанасовска на истата патека следниот ден ја заврши слаломската трка на првото место и освои нови 23 ФИС поени.

Атанасовска на 19 март победи на двете слаломски трки во австриски Хинтерајт освојувајќи вкупно 46.85 ФИС поени.

Честитки до Јана и до нејзиниот тренер Александар Атанасовски-Чаве, за посветеноста и извонредниот труд. Овој успех е голема инспирација за македонското скијање и за сите млади спортисти . Со овој успех, Македонија пишува историја“, објави Скијачката федерација на Македонија на својот Фејсбук профил.

Поврзани вести

Останати спортови  | 18.02.2026
ЗОИ 2026: Атанасовска не ја заврши трката и во слалом
Останати спортови  | 09.02.2026
Ставре Јада прв почнува: Познати се термините за настап на македонските олимпијци на ЗОИ 2026
Останати спортови  | 08.02.2026
Нов тежок пад за легендарната Линдзи Вон
