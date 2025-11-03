Ѓорческа со мал пад на ВТА листата

Македонската тенисерка Лина Ѓорческа на денешната нова ВТА листа бележи мал пад од четири позиции и сега се наоѓа на 205.то место. Таа има освоено 358 поени. Ѓорческа за следната недела е пријавена да настапи на турнир во Португалија.

Магдалена Стоилковска има пад за 19 места и се наоѓа на 1.464 место со 3 поени.

На врвот на ВТА листата се наоѓаат осумте најдобри тенисерки кои настапуваат на завршниот турнир во Ријад: Арина Сабаленка, Ига Швјонтек, Коко Гоф, Аманда Анисимова, Џесика Пегула, Елена Рибакина, Мидлтон Кејс и Јасмине Паолини.