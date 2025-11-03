Пицула: Одложувањето на решението за кризата во Србија може да доведе до ризик од посериозни конфликти

Известителот на Европскиот парламент, Тонино Пицула, ја коментираше за Н1 Загреб ситуацијата во Србија една година по падот на бетонската настрешница во Нови Сад и оцени дека одложувањето на политичкото решение за оваа „непрогласена вонредна состојба во Србија“ може да ја доведе целата земја во опасност од некои посериозни конфликти, кои, како што вели тој, би можеле да завршат со уште една трагедија.

Според него, протестите нема да престанат толку лесно бидејќи ситуацијата во земјата е се повеќе поларизирана, а властите ги сметаат демонстрантите за загрозувачи, објавија српски медиуми.

„Мислам дека реакцијата е сè повеќе со репресија, насилство врз сите оние кои го изразуваат своето мислење на улиците, но не само на улиците. Ми се чини дека ова е една од фазите на тој граѓански бунт и секое одложување на некое политичко решение за оваа криза, непрогласената вонредна состојба во Србија, може да ја стави целата земја во зголемен ризик од некои посериозни конфликти, кои едноставно можат да завршат со некаков вид трагедија. Пред неколку месеци реков дека најмногу се плашам од 17-тата жртва, односно, покрај 16-те лица кои загинаа во уривањето на настрешницата на несреќата, ако се случи трагичен случај за време на самите протести, тогаш ситуацијата навистина ќе стане исклучително сериозна“, рече Пицула.

Тој нагласува дека до овој момент нема политичко решение на повидок.

„Студентите многу јасно ја артикулираа својата желба да ги распишат изборите што е можно поскоро, меѓутоа, тие едноставно не можат сами да ги распишат изборите, тоа зависи од властите. И таа се двоуми како да чувствува, пред сè Александар Вучиќ, дека изборите од овој момент не се инструментот што му помогна толку многу пати претходно во последните 5-6 години всушност да остане на власт.“

На прашањето дали е можно да се верува во фер избори во Србија во моментов, ако се одржат пред време, Пицула вели дека во моментов има многу аргументи за негативен одговор.

Пицула смета дека Европскиот парламент има континуиран интерес за ситуацијата во Србија.

Пицула изјави дека Европската комисија е таа што навистина одлучува за квалитетот на преговорите со Србија, па затоа она што се кажува таму „навистина има сериозни последици врз патот на Србија кон Европската унија“.