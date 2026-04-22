22.04.2026
Висок пораз на ТФТ во финалната серија за влез во АБА лигата

Кошарка

Кошаркарите на ТФТ загубија вечерва на гостински терен од Широки Брег со 88-69 во првиот натпревар од финалната серија во регионалната АБА 2 лига.

Македонскиот прволигаш одлично го отвори натпреварот и по водството од 25-21 по првата четвртина, до крајот на полувремето ја зголеми предноста на 44-37.

Натпреварот беше резултатски израмнет на стартот на последната четвртина кога домашниот тим при резултат 64-64 влезе во серија од 10-0 и на крајот забележа убедлива победа.

Говенс со 17 и Гордон со 14 поени беа најефикасни во редовите на ТФТ.

Вториот натпревар од финалната серија до две победи е на програмата идната среда во Скопје.

