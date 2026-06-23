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Вторник, 23 јуни 2026
Неделник

Антетокумпо во Мајами

Кошарка

23.06.2026

Facebook Giannis Antetokounmpo

Тимот на Мајами хит стана еден од трите најголеми фаворити за освојување на трофејот во НБА-лигата претстојната сезона по размената на Јанис Антетокумпо

Американските букмејкери ги зголемија шансите на Мајами за освојување на шампионатот четирикратно. Веројатноста за освојување на титулата на Мајами се зголеми од 3 на 12 %.

Милвоки го размени грчкиот кошаркар со Хит за Тајлер Херо, Каспарас Јакучионис, Хаиме Жакес, Келел Вер плус право на неколку избори на првата и втората рунда на следниот драфт.

Мајами сега е трет фаворит во лигата зад Сан Антонио (17 %) и Оклахома Сити (21 %).

Бранител на трофејот во најсилната кошаркарска лига на светот е Њујорк никс. 

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