Ќе победи вечерва ли конечно Португалија?

Селекторот на португалската репрезентација Роберто Мартинез одговори на прашања поврзани со 41-годишниот капитен Кристијано Роналдо.

На 17 јуни, Португалија ја започна групната фаза на Светското првенство во 2026 година со нерешен резултат 1:1 против ДР Конго. Роналдо го одигра целиот натпревар и не се покажа во најдобро издание,.

– Тој е пример за углед, тој е капитен. Реагира како капитен со богато искуство. Можеме да го искористиме сето ова. Зборуваме за некој што игра за репрезентацијата 21 сезона. Тој има неверојатна жед да продолжи да се подобрува и да му помага на тимот. Тој е пример за сите во соблекувалната. Ние сме тим кој сака да ја задржи топката и брзо да ја врати. И кога ја имаме топката, ни треба јасност за тоа како да влеземе во противничкиот шеснаесетник. Ни треба играч кој отвора простор. А Кристијано е најдобар во тоа, бројките го докажуваат тоа. Тој е икона. Тој е во суштина последниот дел од нашата стратегија. Ова е негово шесто Светско првенство и ќе ни биде од огромна помош. Но, тоа не го менува целото разочарување што го почувствувавме по натпреварот против ДР Конго. Но, можеби тоа беше најдобрата почетна точка за подготовка за следниот натпревар. Мислам дека во второто коло ќе имаме тим подготвен да покаже одлична изведба од самиот почеток, го цитира „Рекорд“ Мартинез.

Вечер од 19 часот Португалија ќе игра против Узбекистан во второто коло од групната фаза на Светското првенство 2026 година