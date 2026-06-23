Хамилтон со критика колку им е тешко на родителите да финансираат тркачка кариера на своето дете

Возачот на Ферари, Луис Хамилтон, верува дека ФИА и шефовите на тркачките серии треба некако да се справат со ситуацијата и да ги направат трките во јуниорските серии поевтини.

– Во последно време не обрнував многу внимание на ова прашање бидејќи ситуацијата во оваа област долго време се движи во погрешна насока. Луѓето одговорни за овие тимови и овие организации воопшто, кои го надгледуваат процесот, едноставно немаат чувство за одговорност. Не знам точно како, но трките треба да се направат подостапни, бидејќи во моментов тоа е едноставно смешно. На пример, познавам некој кој е принуден да троши милион долари годишно за тркачката кариера на своето осумгодишно дете. Да, вкупните трошоци се зголемија. Но, дури и кога јас почнував, мојот татко мораше да потроши 20.000 фунти во мојата прва година – трошок што беше еквивалентен на рефинансирање на хипотека за куќа или максимално исцрпување на моите кредитни картички, истакна Хамилтон.

Значи, едноставно ми се чини крајно неверојатно, ако не и невозможно, дека некој од обично семејство би можел да го постигне ова – дека би можел да го достигне истото ниво како некој чие семејство троши милион годишно за својата кариера. Во исто време, како што напредувате низ различните серии, трошоците се зголемуваат секој пат. И не се најталентираните момци тие што се издигнуваат до врвот, туку оние чии семејства им обезбедуваат најдобри финансиски можности – и оние кои се привилегирани. И, за жал, токму ова е сликата што ќе продолжиме да ја гледаме со децении додека ситуацијата не се промени. И сè зависи од ФИА и Формула 1 – тие се оние што мора да направат промени, додаде британскиот пилот во Формула 1.

Хамилтон има освоено седум титули во Светското првенство во Формула 1, најмногу со Михаел Шумахер