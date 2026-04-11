11.04.2026
Вардар минимално го доби градското дерби

 Екипите на Вардар и Силекс постигнаа минимални победи на денешните натпревари од 27. коло. Вардар во дуелот на градските ривали го совлада Работнички со 1:0, а стрелец на голот беше Стефан Цветковиќ во 23. минута. Со новите три бодови Вардар има вкупно 65 и се наоѓа на првото место на табелата.

Во Кратово, Силекс со голот од пенал стигна до триумф во дуелот со Башкими. Сигурен реализитор на ударот од белата точка беше Дарко Додев во 69. минута. За Силекс ова беше трета победа во серија и 49 бодови се наоѓа на четврто место на табелата.

