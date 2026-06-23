Роналдо за историја

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Пукна петарда вечерва во Хјустон откако Португалија го победи Узбекистан со 5-0 во воведниот натпревар од 2. коло во групата К на Светското фудбалско првенство, а двојниот стрелец Кристијано Роналдо (41), стана првиот фудбалер во историјата кој постигнал гол на шест различни мундијалски турнири.

Португалија дојде во водство веќе во 6. минута преку Роналдо, кој до крајот на полувремето го постигна и својот втор гол на натпреварот во 39. минута, откако претходно Мендеш беше прецизен од слободен удар во 17. минута.

По еден час игра Португалија имаше водство од 4-0, кога Нематов ја затресе сопствената мрежа, а конечниот резултат го постави Леао во 87. минута.

Роналдо вечерва додее до бројката од десет голови на светските првенства од кои првиот го постигна на 17 јуни 2006 година против Иран.

Португалија води на табелата во групата К со четири бодови пред дуелот од последното коло против Колумбија, која претходно утре рано наутро ќе се соочи со третопласираната Гана.