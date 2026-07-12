Англија и Аргентина во полуфиналето на фудбалското Светско првенство

Фрипик

Англија и Аргентина обезбедија пласман во полуфиналето на Светското првенство по драматични четвртфинални натпревари. Додека Англија ја елиминираше Норвешка по продолженија, Аргентина ја совлада Швајцарија, најавувајќи историски судир меѓу двете фудбалски велесили во Атланта, кој ќе го одредишампионот.

Репрезентацијата на Англија, предводена од селекторот Томас Тухел, успеа да ја совлада Норвешка со 2-1 по 120 минути игра на стадионот Хард Рок во Мајами. Иако Норвешка поведе преку Андреас Шјелдеруп во 36-тата минута, Џуд Белингем беше клучната фигура која со два гола го сврте резултатот. Натпреварот беше обележан со контроверзии, вклучително и поништени голови на двете страни по интервенција на ВАР технологијата, како и дискутабилни судиски одлуки на главниот арбитар Клеман Турпин. Ова е четврти пат во историјата на Светското првенство Англија да стигне до полуфиналната фаза, потврдувајќи ја својата упорност и тактичка дисциплина под водство на Тухел.

Аргентина, актуелниот бранител на титулата, се пласираше во полуфиналето откако ја победи Швајцарија со 3-1 по продолженија во Канзас Сити. Натпреварот беше исклучително интензивен, при што Алексис МекАлистер го отвори резултатот, а Дан Ндоје израмни за Швајцарија. Клучниот момент се случи во 72-рата минута кога Брил Емболо доби црвен картон по преглед на ВАР, што ја промени динамиката на играта.