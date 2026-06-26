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Она што го одиграа Австралија и Парагвај се вика брука

Фудбал

26.06.2026

Не е проблем кога натпреварот завршува со резултат 0:0, но… Кога не гледаме НИКАКВА шанса за гол на тој натпревар… Па, тоа многу кажува. Лакрдија.Потпишана од ФИФА,aнализира „Курир.рс“.


Да беше фер, Австралија и Парагвај веќе ќе беа во авиони за своите татковини . На овој начин, за жал, ќе ги гледаме уште малку на фудбалскиот фестивал. Прославите што се обидоа да ги осквернат. И успеаја во тоа. Секако, ништо од ова немаше да биде можно без Џани Инфантино и неговиот револуционерен систем каде што од 8 до 12 третопласирани екипи се пласираат понатаму.

Извор Курир.рс

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