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На плажите во Австралија испливаа „вселенски топки“ (ВИДЕО)

Свет

05.07.2026

Фото: Принтскрин

Австралиската вселенска агенција потврди дека соработува со локалните власти за да го утврди потеклото и природата на пронајдените предмети, за кои полицијата вели дека се сомнева дека содржат опасни хемикалии, пренесува Гардијан.

Предметите биле пронајдени на плажите во областа Форест Бич во Таунсвил и биле опишани како „големи метални сфери“.

Противпожарната служба на Квинсленд соопшти дека се пронајдени вкупно шест објекти, од кои повеќето биле безбедно обезбедени и преместени во контејнери.

Експертите, меѓу кои и вселенскиот археолог Алис Горман од Универзитетот Флиндерс, врз основа на достапните снимки проценија дека предметите би можеле да бидат садови под притисок од ракетни системи, познати како „вселенски топки“.

Таа изјави дека таквите делови често остануваат по лансирањето на ракетите и можат да содржат остатоци од екстремно токсично гориво, како што е хидразинот.

Горман додаде дека предметите би можеле да потекнуваат од ракетни системи што користат слични компоненти, вклучувајќи ги и руските системи за лансирање, но нагласи дека сè уште се разгледуваат други можности, вклучително и потекло што не е вселенско.

Експертите проценуваат дека десетици илјади парчиња вселенски отпад моментално кружат околу Земјата, кои повремено повторно влегуваат во атмосферата и можат да завршат на копно или во океанот.

Полицијата изјави дека во моментов нема опасност за локалната заедница и дека не спроведуваат кривична истрага, но предупреди дека во наредните денови би можеле да се појават повеќе слични предмети.

Според извештаите на Австралиската вселенска агенција, станува збор за потенцијален вселенски отпад кој се анализира за да се утврди неговото потекло.

Извор: МКД.мк

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