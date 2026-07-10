Maроканците признаваат дека Франција била подобра

Полуфиналето од претходното Светско првенство остана недостижно за репрезентацијата на Мароко. Африканската репрезентација синоќа го загуби четвртфиналето од Франција со 0:2.

– Тешко е, знаете – особено кога разговарате со играчите веднаш по натпреварот – да се зборува за жалење кога сте направиле ваков потег, стигнувајќи до четвртфиналето и давајќи се од себе – затоа што навистина чувствував дека играчите дадоа се од себе. Но, вистина е дека, па, можеби сакавме да направиме повеќе со топката и тоа беше планот. Но, мора да ѝ оддадеме признание и на Франција. Јасно е дека денес тие беа подобри од нас и мора да го прифатиме тоа. Но, чувствуваме дека можеме да се подобриме и да одиме уште подалеку. И зошто, за четири години, да не се натпреваруваме со нив и да ги елиминираме, изјави селекторот на Мароко, Мохамед Уаби.

Мароко на претходното Светско првенство во Катар заврши како четвртопласирана репрезентација, а сега има пласман во четвртфиналето.