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Петок, 10 јули 2026
Неделник

Maроканците признаваат дека Франција била подобра

Фудбал

10.07.2026

Полуфиналето од претходното Светско првенство остана недостижно за репрезентацијата на Мароко. Африканската репрезентација синоќа го загуби четвртфиналето од Франција со 0:2.

–   Тешко е, знаете – особено кога разговарате со играчите веднаш по натпреварот – да се зборува за жалење кога сте направиле ваков потег, стигнувајќи до четвртфиналето и давајќи се од себе – затоа што навистина чувствував дека играчите дадоа се од себе. Но, вистина е дека, па, можеби сакавме да направиме повеќе со топката и тоа беше планот. Но, мора да ѝ оддадеме признание и на Франција. Јасно е дека денес тие беа подобри од нас и мора да го прифатиме тоа. Но, чувствуваме дека можеме да се подобриме и да одиме уште подалеку. И зошто, за четири години, да не се натпреваруваме со нив и да ги елиминираме, изјави селекторот на Мароко, Мохамед Уаби. 

Мароко на претходното Светско првенство во Катар заврши како четвртопласирана репрезентација, а сега има пласман во четвртфиналето.

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