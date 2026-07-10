Андоновски: Дијаспората треба електронски да гласа, имаме три години со процесот на дигитализација да го овозможиме тоа

Многу е важно да ѝ се дозволи на дијаспората да гласа. Ова се луѓе што во Македонија годишно носат над една милијарда во дознаки. Имаме доволно време за три години со напредокот на дигитализацијата, со нашата работа, да тестираме вакви можности за да го овозможиме ова право за нашата дијаспора – изјави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски при денешниот престој во Прилеп и промоцијата на Центарот за дигитални услуги.

Андоновски одговори на прашањето за можноста дијаспората електронски да гласа и колку реално Македонија е подготвена системски зашто опозицијата обвинува за можни манипулации.

Според него, дијаспората треба да гласа зашто вложува во земјата, ја поддржува македонската економија.

Ова се луѓе што во Македонија годишно носат над една милијарда во дознаки, што значи дека ја поддржуваат македонската економија, ги поддржуваат своите сограѓани што живеат тука, дел од своите семејства, пријатели, отворааат сопствени бизниси. Имаме голема дијаспора, која има македонски пасоши и живее во странство и не е фер и не е остварување на уставното право да им се дозволи да гласаат исклучиво физички, а да патуваат по 5.000 или по 10.000 километри за да го остварат своето право на глас, и тоа двапати. Еднаш да се регистрираат, а вториот пат да го остварат своето право на глас – рече Андоновски.

Како што објасни министерот за дигитална трансформација Андоновски, предлогот е со измените во Изборниот законик да се предевиди дека до 2029 година, значи за три години, да имаме подготвен систем, во кој ќе им се дозволи, само на регистрираните лица што имаат македонски пасоши и живеат во странство, да може да гласаат онлајн.

Ние имаме систем за дигитален идентитет, тоа е порталот „Услуги.гов.мк“, во кој сите граѓани се регистрираат со свои лични податоци. Еднаш верификуваме дека се тие, со нивна лична карта или пасош, така што веќе ги знаеме податоците за граѓаните. Не е никаков проблем да се доразвие системот во соработка со Државната изборна комисија за да се постигне условот и да се овозможи правото на граѓаните да го остварат своето избирачко право и да гласаат. Ако има политичка волја, секако дека е можно – рече Андоновски.

Веќе две држави во ЕУ целосно го имплементирале системот, а четири држави во ЕУ тестирале, пилотирале решенија.