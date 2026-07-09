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09.07.2026
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Четврток, 9 јули 2026
Неделник

Maроко вечерва сонува за чудо

Фудбал

09.07.2026

 Репрезентацијата на Мароко пред четири години на Мундијалот во Катар играше во полуфиналето, а ривал им беше Франција. Двете репрезентации на годинашниов Мундијал ќе играат во четвртфиналето, што значи и крај за поразениот тим.

–    Ќе направиме сè што можеме за да победиме. Нема да ги слушаме луѓето што ни велат „веќе сте се снашле брилијантно, не е голема работа ако изгубиме, Франција е фаворит“ или нешто слично. Сакаме да победиме и ќе направиме сè што можеме за да победиме. И тоа е тоа. Фудбалски тим на Мароко брзо се развива, а исто така и на Франција. Она што е јасно е дека ова се два тима кои се можеби уште подобри сега и тоа е сосема нормално затоа што ова се две (фудбалски) федерации кои работат многу, две земји кои работат многу, многу добра работа. Не е изненадување денес да се види Мароко, како на нивото на Франција, изјави селекторот на Мароко Мохамед Уаби.

Мароко на дуелот со Франција ќе настапи без својот најдобар играч Исмаел Саибари, кој е повреден, а во таборот на Мароко очекуваат фудбалерот да биде подготвен за следниот

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