17.03.2026
Вторник, 17 март 2026
Деби на Вељко Пауновиќ на клупата на Србија против Шпанија

17.03.2026

 Шпанската фудбалска репрезентација ќе игра пријателски натпревар против Србија на 27 март, објави прес-службата на тамошната федерација.

Првично беше закажано тимот да се соочи во Катар со победникот на Копа Америка и освојувачот на Светското првенство, Аргентина, во мечот познат како Финалисима. Сепак, натпреварот беше откажан поради неможноста да се гарантира безбедноста на учесниците поради конфликтот на Блискиот Исток.

Сите обиди натпреварот да се премести на неутрален терен или да се одржи двомеч во Мадрид и Буенос Аирес беа неуспешни. Аргентина инсистираше на 31 март, што се покажа како неприфатливо за европските организатори.

Пријателскиот натпревар помеѓу Шпанија и Србија ќе се одржи во Виљареал.

