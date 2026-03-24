 Skip to main content
24.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 24 март 2026
Неделник

Белингем бил тажен , но сега несреќата се врати на неговото лице

Фудбал

24.03.2026

Фудбалерот од средниот ред на Реал Мадрид, Џуд Белингем, коментираше за неговото враќање на теренот по закрепнувањето од повреда на тетивата.

– Заздравувањето беше многу долго. Седум недели. Долго и тешко. Долго време бев многу тажен, но сега сум среќен бидејќи се вратив на теренот со моите соиграчи. Тимот игра неверојатно добро во моментов, се брани и напаѓа добро, особено во последните два или три натпревари. Навивачите во вакви ноќи секогаш се неверојатни. Оваа атмосфера навистина помага и затоа тимот вложува толку многу труд. Особено во дерби натпреварите или против Сити – сите играчи навистина ја чувствуваат поддршката од публиката.

Поврзани вести

