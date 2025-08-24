Skip to main content
25.08.2025
25.08.2025
Републиканка на денот
25.08.2025
Култура
|
Со меѓународниот поетски митинг „Мостови“ заврши 64. издание на СВП, Златниот венец врачен на годинешниот лауреат Иван Штрпка
24.08.2025
Култура
|
22. Меѓународен салон на стрип ” Велес 2025″ ги прогласи своите победници!
24.08.2025
Филм
|
Со култниот „Казабланка“ со Хемфри Богарт и Ингрид Бергман почнува септемвриската програма во Кинотека
24.08.2025
Сцена
|
„Scream“ фестивалот на 1 ноември во Скопје посветен на Бора Чорба
24.08.2025
Сервиси
|
Поради поставување сценографија на Мостот на поезијата за свеченото затворање на СВП дел од улицата „Паризанска“ во Струга е затворен за сообраќај
24.08.2025
Култура
|
Промоција на книгата „Исповед кон мајка ми Љуба“ од Иван Трпоски
24.08.2025
Мода и убавина
|
Бои што ќе ја одбележат есента 2025: Мора да ги имате во вашиот ормар
24.08.2025
Здравје
|
Кајсиите се полековити отколку што мислевте: Само една порција може да направи низа позитивни промени во телото
24.08.2025
Живот
|
Вака штедите најмногу струја: Наместете ја климата на оваа температура и преполовете ја сметката за струја
24.08.2025
Астро
|
Секој хороскопски знак има некоја „тајна моќ“, нешто што го издвојува во споредба со другите
24.08.2025
Скопје
|
Светна кулата на Водно, ќе има ресторан кој ќе ротира 360 степени
24.08.2025
Музика
|
Финалната вечер од Охрид Џез Фестивал 2025 ни носи вистински меѓународен џез спектакл со Tomi Purich & Balkan Jazz Group!
24.08.2025
Кујнски тефтер
|
Пита без кори, се меша со лажица
24.08.2025
Живот
|
Дали треба да се исклучуваат од струја полначите кога не се користат?
24.08.2025
Филм
|
На платото пред Музеј на Македонија беа прикажани филмовите „Антигона“ на Ибер Деари и Мирсад Абази, „Печурки од минатото“ на Ханис Багашов и „Земја и крилја“ на Стефан Малешевиќ
24.08.2025
Кујнски тефтер
|
Рецепт за здрава бајадера
24.08.2025
Кариера
|
Растенија што носат богатство: Ако засадите едно, можете да заработите до 40.000 евра годишно
24.08.2025
Култура
|
МТФ Денови на комедија 2025 Куманово: 11 театарски претстави од Македонија, Бугарија и Србија
24.08.2025
Филм
|
Агенција за филм: Почна снимањето на новата серија „Моето име е Ајламаз“ – голем интернационален проект кој ги обединува Македонија и Турција
24.08.2025
Свет
|
Израел го нападна главниот град на Јемен
24.08.2025