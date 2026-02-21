Skip to main content
22.02.2026
22.02.2026
Републиканка на денот
22.02.2026
Најнови вести
Свет
САД разгледуваат опции за атентат врз иранското раководство и клучните религиозни личности на Иран
21.02.2026
Свет
Германија и Франција сакаат заеднички став на ЕУ за новите американски царини
21.02.2026
Свет
Лагард: На Европската Унија не и се потребни сите земји-членки за да напредува
21.02.2026
Ракомет
ГРК Охрид се пласираше во четврт-финалето на ЕХФ Европскиот куп
21.02.2026
Кошарка
Крива Паланка против Баскет кам за трофејот во женскиот кошаркарски Куп
21.02.2026
Свет
Иранскиот претседател: Иран нема да попушти под притисокот за време на преговорите со САД
21.02.2026
Останати спортови
Холанѓанецот Јорит Бергсма стана највозрасен олимписки првак во историјата
21.02.2026
Свет
Германија ги повикува своите граѓани да го напуштат Иран, по новите заканите од САД
21.02.2026
Македонија
Чибишев потсети на модуларните болници и во 2025: Тоа не беа капацитети за пружање нега која бара високи стандарди
21.02.2026
Останати спортови
Французинката Мишелон златна во трката на 12.5 километри биатлон
21.02.2026
Свет
Израелски „Нзив“: Турција создава „балистички чадор“ над Израел
21.02.2026
Македонија
Иванов: Западен Балкан треба да прифати економско интегрирање во ЕУ, за Македонија тоа е одлично – ќе ги оствариме четирите слободи на движење
21.02.2026
Останати спортови
Злато за Груневуд во масовниот старт во брзо лизгање
21.02.2026
Свет
Maкрон за најавата на Трамп за царини од 15 проценти: Ќе ги проучиме последиците и ќе се прилагодиме
21.02.2026
Хроника
Родителите на загинатите во „Пулс“ реагираат на динамиката на закажување рочишта во судскиот процес
21.02.2026
Македонија
СДСМ: Владата треба да ги спроведе неопходните реформи за членство во ЕУ
21.02.2026
Калеидоскоп
Караман е автентично македонско куче
21.02.2026
Технологија
Од април „месинџер“ со значјани измени во користењето
21.02.2026
Свет
Трамп ги зголемува новите царини од 10 на 15 отсто
21.02.2026
Здравје
Чај кој го зајакнува имунитетот
21.02.2026