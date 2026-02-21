САД разгледуваат опции за атентат врз иранското раководство и клучните религиозни личности на Иран

САД наводно разгледуваат опција за атентат врз иранскиот лидер Али Хамнеи и неговиот син Моџтаба како дел од потенцијалните мерки против Техеран, пишува „Аксиос“, повикувајќи се на неименуван советник на американскиот претседател Доналд Трамп. Советникот тврди дека плановите за непредвидени ситуации вклучуваат сценарија насочени кон иранскиот лидер и неговиот син.

Друг извор изјавил за „Аксиос“ дека таков предлог му бил презентиран на Трамп пред неколку недели за разгледување.

Извештајот доаѓа во време на значително зголемување на американската војска во Западна Азија и земјите од Заливот, со растечки закани насочени кон иранската влада и јавноста, како и зголемени медиумски шпекулации кои сугерираат дека војната е неизбежна.

Американските претставници велат дека прагот за новиот нуклеарен предлог на Техеран е исклучително висок. Висок американски претставник вели дека Трамп би се согласил само на значаен договор што би можел политички да го оправда на домашен план. Ако Иран сака да избегне напад, треба да даде понуда што Вашингтон не може да ја одбие.

Во исто време, советникот на Трамп вели дека одлуката за извршување на напад сè уште не е донесена и дека претседателот може да се предомисли во секое време. Пентагон подготвил неколку сценарија, вклучувајќи ја и опцијата за неутрализирање на иранското раководство. Овој план му бил презентиран на Трамп пред неколку недели.