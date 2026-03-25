Со едукација и превенција до поголема свесност за одговорно играње игри на среќа

Државна Видеолотарија на Македонија – Касинос Австрија, преку проектот „Играј одговорно“, континуирано ја истакнува важноста на одговорниот пристап кон игрите на среќа.

Во рамки на активностите за едукација и превенција, компанијата овозможи функционирање на неколку советувалишта низ државата. Покрај постоечките центри во Скопје, Куманово и Прилеп, веќе следната недела се очекува да започне со работа и ново советувалиште во Радовиш.

Советувалиштата се дел од поширок проект за превенција и психо-социјална поддршка на лица со проблематично играње игри на среќа, под наслов „Играј одговорно“, кој се реализира од 2019 година во соработка со Здружението на лекувани зависници на Република Македонија.

Како општествено одговорна компанија, Државна Видеолотарија на Македонија – Касинос Австрија посветува сериозно внимание на поставување и почитување на стандарди за одговорно приредување игри на среќа. Преку едукација, поддршка и заштита на играчите, компанијата активно работи на намалување на ризиците, особено кај ранливите категории граѓани.

Со ваквите активности, ДВЛМ се позиционира како предводник во индустријата во делот на одговорното играње, со јасна цел – превенција на негативните последици од прекумерното играње и градење повисоко ниво на свесност кај јавноста.