Зошто е потребно да се јадат протеини за појадок, особено по 40-та година?

Започнувањето на денот со оброк богат со протеини ја поддржува ситоста, стабилната енергија и поттикнува подобар избор на храна во текот на денот.

Протеините го забавуваат варењето, што помага во регулирањето на нивото на шеќер во крвта и го намалува ризикот од пад на енергијата во средината на утрото или желба за нездрава храна. Исто така, се препорачува да се комбинираат протеините со јаглехидрати богати со влакна и здрави масти, бидејќи на тој начин имате избалансиран оброк кој промовира ситост, енергија и стабилно ниво на шеќер во крвта.

Дознајте ги 5-те главни придобивки од протеините за појадок, особено кога имате над 40 години.

Тие ја одржуваат мускулната маса



Започнувањето на утрото со протеини помага во одржувањето на мускулната маса. Соодветната доза на протеини помага во зачувувањето на чистата мускулна маса и ги задоволува вашите дневни потреби за протеини – суштински аспект, особено за време на процесот на слабеење.

Природно ги стабилизираат хормоните



Протеините помагаат во балансирањето на хормоните како што е грелинот (хормонот на глад) и природно ги стимулираат хормоните на ситост. Ова може да помогне во намалувањето на желбата за шеќер и јаглехидрати. Започнувањето на денот со протеини го регулира шеќерот во крвта, апетитот и долгорочните нивоа на енергија.

Помагаат во регулирањето на апетитот



Истражувањата покажуваат дека појадокот богат со протеини може да го намали вечерниот глад и да ја поддржи контролата на апетитот. Недостатокот на протеини наутро може да доведе до поголем внес на калории во текот на денот. Луѓето имаат тенденција повторно да се чувствуваат гладни побрзо по оброк со низок протеин.

Ја убиваат желбата за кофеин и спречуваат кризи на замор



Прескокнувањето на протеините во првиот оброк во денот или, уште полошо, јадењето шеќер или рафинирани јаглехидрати може да предизвика скок на шеќерот во крвта. Ова е проследено со брз пад на енергијата, замор, недостаток на концентрација и подоцнежна желба за храна. Ова е често причината зошто чувствуваме потреба за грицки, кофеин или повеќе јаглехидрати само за да стигнеме до ручек. А таков начин на исхрана го зголемува ризикот од инсулинска резистенција, дијабетес и зголемување на телесната тежина.

Го зголемуваат вкупниот внес на хранливи материи



Кога избирате храна богата со протеини за појадок, уживате и во поголем внес на есенцијални хранливи материи. Наместо да консумирате преработена, висококалорична храна, појадокот богат со протеини обезбедува одржлива енергија, а можете да изберете извори на протеини кои исто така обезбедуваат влакна, витамини и здрави масти за подолга, поквалитетна ситост.