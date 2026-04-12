Стрес од сите страни: Како да се ослободите од него?

Во време кога многу луѓе се соочуваат со неизвесност, кризи и брзи промени, без разлика дали станува збор за големи животни настани, лични пресвртници или професионален притисок, чувството на преоптовареност и стрес е вообичаено.

Според тоа, стресот е во суштина начин на телото и умот да одговорат на барањата што ги надминуваат нашите моментални способности лесно да ги обработуваме или контролираме овие барања, но не е непремостлив.

Еден научно поткрепен метод за моментално ослободување од стрес е изложеноста на ладни стимули, како што е држење на кеса со мраз на задниот дел од вратот или лицето, што го активира вагусниот нерв, клучен дел од парасимпатичкиот нервен систем што помага да се исклучи одговорот на стресот.

Овој ефект може да доведе до пад на срцевиот ритам, намалена физиолошка напнатост и чувство на емоционална возбуда дури и во моменти на интензивен притисок.

Експертите исто така велат дека гледањето хорор филмови може да го намали стресот во секојдневниот живот. Страшните сцени и ситуации што ги набљудувате од безбедноста на вашиот дом ви овозможуваат ментално да вежбате справување со неочекувани и опасни ситуации. Ова го подготвува мозокот да реагира на стрес, а воедно ја ублажува напнатоста и помага да се развие отпорност на турбуленциите и хаосот во реалниот живот.

Наместо да се фокусирате на големите проблеми, запишувањето на три мали позитивни работи што ви се случиле во текот на денот може значително да го намали стресот и да го зголеми вашето чувство за контрола во турбулентни времиња.

Едноставни настани како насмевка на колега, топол пијалок или пријатен разговор можат да му помогнат на вашиот мозок да се префокусира од негативни и неизвесни ситуации на она што е позитивно и под ваша контрола.