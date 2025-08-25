Совет од лекарите: Ова е најштетната состојка за појадок

Многу лекари истакнуваат дека појадокот е најважниот оброк во денот и дека она што прво го јадеме го одредува нашето ниво на енергија, расположение и метаболизам. Ако го прескокнеме појадокот или посегнеме по погрешна храна, последиците можат да се чувствуваат во текот на целиот ден – од пад на концентрацијата до прејадување во подоцнежните оброци.

Д-р Момчило Матиќ ja истакнува важноста на правилниот појадок.

* Појадокот треба да биде најважниот оброк. Наутро кога ќе станеме, желудникот треба да ни биде празен. Прво треба да пиеме чиста вода, без лимон и адитиви – бидејќи кога се пие со лимон – започнува варењето, а ако земете чиста вода, варењето нема да започне – тоа е клучот. – објасни д-р Матиќ:.

* Ако прво земеме кафе или алкохол, кафето ќе исфрли повеќе вода од телото отколку што сме внеле преку кафето. Прво вода, потоа чај, а потоа овошје (3,4 видови овошје е сосема доволно), без снегулки и слични глупости. Кога земаме овошје на празен стомак, по вода и малку чај, нашите клетки ќе добијат доволно хранливи материи, минерали, витамини и оксидирана вода и тоа е тоа. Не ни требаат 5 оброци.

* Рафинираниот шеќер е најштетната храна во историјата на човечката цивилизација. Тој краде минерали од нашето тело, ја намалува апсорпцијата на минерали во телото