25.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 25 август 2025
Неделник

Макрон: Израелските напади врз болницата во Газа не може да се толерираат

Свет

25.08.2025

фото: Принтскрин од видео

Францускиот претседател Емануел Макрон денеска изјави дека израелските напади врз болницата во Газа, кои предизвикаа смрт на цивили и новинари, се недозволиви.

Макрон на X напиша дека цивилите и новинарите мора да бидат заштитени во сите околности.

– Медиумите мора да бидат во можност слободно и независно да ја извршуваат својата мисија да известуваат за конфликтите, наведе Макрон, повикувајќи го Израел да го почитува меѓународното право.

Тој информира дека за ситуацијата во Газа разговарал и со емирот на Катар.

