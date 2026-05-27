Сѐ помалку се раѓаат деца во Македонија

Здравје

27.05.2026

Природниот прираст во првиот квартал годинава е негативен и изнесува – 1.962, што значи дека за толку лица е помал бројот на живородените деца од бројот на умрените лица, објави денеска Државниот завод за статистика (ДЗС).

Според податоците на ДЗС, природниот прираст е негативен во 66 општини.

Во првиот квартал годинава во споредба со истиот период лани бројот на живородени деца изнесува 3.380 и е намален за 4.1 проценти.

Бројот на умрените лица во првото тримесечје од годинава бележи намалување од 1 процент во споредба со истото тримесечје од 2025 година и изнесува 5.342 лица, а од нив девет се доенчиња.

