Роберт Ф. Кенеди Јуниор: Лек што во Њујорк чини 1 300 долари, во Лондон е 88 долари. Зошто Американците плаќаат повеќе?

Во последните години, ова прашање доби повторно внимание преку изјавите и активизмот на Роберт Ф. Кенеди Јуниор (1954 година), адвокат, политичар (и актуелен министер за здравство во САД) и член на познатото американско семејство Кенеди. Тој јавно ги критикува високите цени на лековите во САД и предлага конкретни мерки за реформа кои би го олесниле финансискиот товар врз американските пациенти.

Како најдобар пример за разликите во цените тој го наведува лекот Оземпик, кој е составен од активната состојка семаглутид и се користи за лекување на дијабетес тип 2 и за намалување на телесната тежина. Што значи, во САД, неговата цена е значително повисока во споредба со останатиот свет.

Според најновите податоци, во 2026 година, компанијата Ново Нордиск ја намалила лист цената на Оземпик на 675 долари месечно во САД, што сепак е значително повеќе од цените во европските земји. Па така, во Велика Британија, цената на истиот лек изнесува околу 93 долари, во Шведска 96 долари, а во Австралија околу 87 долари месечно. Оваа разлика од речиси седум до осум пати, истакнува Кенеди, ја илустрира нееднаквата достапност за американскиот пациент.

Познавачите велат дека главните причини за овие разлики се сложени и вклучуваат економски, политички и системски фактори како недостиг на централна контрола на цените. За разлика од Европа, каде владите преговараат директно со фармацевтските компании за одредување на цените на лековите, во САД нема национален механизам за ова, што дозволува поголема слобода на компаниите. Потоа, комплексната мрежа на посредници. Американскиот здравствен систем вклучува голем број на „медијатори“, како осигурителни компании, фармацевтски менаџери и дистрибутери, а сите тие го зголемуваат крајниот трошок на лековите. Па, патентите и монополот. Фармацевтските компании имаат право на патентна заштита која им овозможува ексклузивно да го продаваат лекот без конкуренција на генерички верзии, често со голема цена и за продолжен временски период. На крајот, тука се и високите трошоци за истражување и развој. Компаниите ги оправдуваат високите цени со големите инвестиции во клинички испитувања, развој на нови лекови и регулаторни процеси кои се скапи и ризични.

Роберт Ф. Кенеди Јуниор сево ова т.е. сегашниот систем на одредување на цените на лековите во САД го нагласува често како една од најголемите неправди во американското здравство.

Во интервју за „Фокс бизнис“ во 2023 година, Кенеди потенцираше: „Во Лондон истиот лек може да чини околу 88 долари, додека во Њујорк цената е околу 1300 долари“. Оваа разлика, според него, не се должи на разлики во трошоците, туку на фактот што американскиот систем на здравствена заштита дозволува фармацевтските компании да диктираат високи цени, поддржани од влијателното фармацевтско лоби во Вашингтон.

Кенеди ја критикува и улогата на осигурителните компании и фармацевтските менаџери, кои според него, ги зголемуваат цените преку комплексните системи на посредување. Тој исто така ја потенцира потребата за поголема транспарентност и државна контрола врз цените.

Како решение на овој комплексен проблем, Кенеди предлага воведување на моделот „Most Favored Nation“ (MFN). Оваа „програма“ предвидува американските цени на лековите да бидат врзани за најниските во одредена група на развиени земји, со што би се добила поевтина и пофер цена за американските пациенти.Според проценките, овој образец би можел да доведе до намалување на цените на лековите за 30 до 80 проценти, што би им помогнало на милиони американски граѓани да добијат пристап до неопходните терапии без да бидат принудени да бираат помеѓу лекувањето и секојдневните основни потреби.

Сепак, ваквите предлози наидуваат на силен отпор од фармацевтската индустрија. Компаниите тврдат дека ограничувањата на цените би ја намалиле мотивацијата за инвестирање во истражување и развој, што во долг рок би можело да го забави создавањето на нови, иновативни лекови.

Фармацевтската индустрија во САД е една од најмоќните и највлијателните групации во политиката. Таа инвестира значајни средства во лобирање и има големо влијание врз законодавството поврзано со здравството и фармацевтската регулатива. Од друга страна пак, здравствениот систем во САД е сложен и вклучува многу посредници и компании, а секој од нив има свои интереси. Осигурителните компании, фармацевтските менаџери и дистрибутерите често ги додаваат и своите проценти на бонус, што дополнително ја зголемува цената на лековите што ја плаќа крајниот корисник.

Експертите предупредуваат дека решавањето на проблемот бара внимателно балансирање помеѓу потребата од пристапни лекови и потребата од иновации и развој на нови терапии. Намалувањето на цените мора да биде изведено така, што нема да ја загрози иднината на фармацевтската индустрија и развојот на нови лекови.

Проблемот со високите цени на лековите во Соединетите Американски Држави е сложен и повеќеслојен, вклучувајќи економски, политички и здравствени аспекти. Разликите во цените на лековите меѓу САД и Европа се драстични, а Р.Ф. К. Јуниор е еден од најистакнатите критичари на сегашниот систем. Познавачите на состојбите велат дека неговите предлози имаат потенцијал да ја намалат финансиската тежина и да го изедначат пристапот до лековите на глобално ниво, но се соочуваат со отпор од фармацевтската индустрија. Што ќе рече, иднината на американскиот здравствен систем ќе зависи од тоа како ќе се балансираат интересите на пациентите, индустријата и политиката.

Ова дел од кампњата на Кенеди Јуниор з аподобро здравје на Американците. Тој уште во 2024 година, пред изборот на Трамп, во едне говор, кој го пренесуваме во целост, посочи:

Чувствувам морална обврска да ја искористам оваа можност за да спасам милиони американски деца пред се. Во случај некои од вас да не сфатат колку е тешка состојбата на здравјето на нашите деца и хроничната болест воопшто, би ве повикал да го погледнете неодамнешното интервју на Такер Карлсон со Кели значи и неговата сестра, д-р Кејси значи, која е најдобриот дипломиран од нејзиниот клас на Медицинскиот факултет Стенфорд.

Ова е прашање што нè засега сите нас многу подиректно и под итно од кое било прашање на културна војна и сите други прашања со кои се опседнуваме и кои ја распарчуваат нашата земја, ова е најважното прашање, затоа има потенцијал да донесе ние заедно.

Затоа, дозволете ми да споделам малку за тоа зошто верувам дека е толку итно денес, трошиме повеќе за здравствена заштита од која било земја на Земјата, двојно повеќе отколку што плаќаат во Европа, а сепак имаме најлоши здравствени резултати од која било нација во светот.

Ние сме на 79-то место по здравствените резултати, зад Костарика, Никарагва и Монголија и други земји. Никој нема оптоварување со хронични болести како ние. И за време на епидемија на Ковид, имавме најголем број на мртви од која било земја во светот. Имавме 16% од смртните случаи од Ковид, а имаме само 4,2% од светското население. И ЦДЦ вели дека тоа е затоа што ние сме најболните луѓе на Земјата.

Имаме највисока стапка на хронични болести на земјата, а просечниот Американец кој починал од Ковид имал 3,8 хронични заболувања. Значи, тоа беа луѓе кои имале колапс на имунолошкиот систем, кои имале митохондријална дисфункција, и ниедна друга земја нема вакво нешто. Две третини од возрасните и децата Американците страдаат од хронични здравствени проблеми. Пред 50 години бројот беше помал од 1%

Значи отидовме од 1% на 66% во Америка. 74% од Американците сега се со прекумерна тежина или дебели, како и 50% од нашите деца.

Дебелината беше речиси непозната во Јапонија, стапката на дебелина кај децата е 3% во споредба со 50% кај нас годишно. Половина од Американците имаат преддијабетес или дијабетес тип два. Кога мојот вујко беше претседател, јас бев момче, малолетничкиот дијабетес практично не постоеше.

Типичен педијатар би видел еден случај на дијабетес во текот на целата своја кариера, 40 или 50 години кариера, а денес, едно од секои три деца што минуваат низ вратата од неговата канцеларија е дијабетичар или преддијабетичар, а митохондријалното пореметување предизвикало дијабетес, што исто така предизвикува Алцхајмерова болест, која сега е класифицирана како дијабетес, и ја предизвикува оваа земја повеќе од нашиот воен буџет.

Секоја година се случува експлозија на невролошки заболувања кои никогаш не сум ги видел како дете, АДД, АДХД, доцнење на говорот, доцнење на јазикот, Туретов синдром, нарколепсија, АСН, Аспергеров, аутизам. Во 2000 година, стапката на аутизам беше еден на 1500. Сега, стапките на аутизам кај децата се еден на 36, според ЦДЦ; на национално ниво, никој не зборува за ова.

Едно од секои 22 деца во Калифорнија има аутизам, и ова е криза во која 77% од нашите деца не можат да бидат премногу инвалиди за да служат во војската на Соединетите Држави. Што се случува со нашата земја, а зошто ова не е секој ден на насловните страници?

Никој друг во светот не го доживува ова. Ова се случува само во Америка.

Ова е промена на инцидентите. Во мојата генерација, ние сме 70-годишни мажи, стапките на аутизам се околу еден на 10.000. Во генерацијата на моите деца – еден од 34. Ќе повторам во Калифорнија, еден од 22. Зошто дозволуваме ова да се случи? Зошто дозволуваме тоа да им се случи на нашите деца?

Ова се најскапоцените средства што ги имаме во оваа земја. Како да дозволиме тоа да им се случи? Околу 18% од американските тинејџери сега имаат заболување на замастен црн дроб. Тоа е исто како еден од секои пет од таа болест кога бев дете, ги погодуваше само алкохоличарите во доцна фаза кои беа постари, стапките на рак се зголемуваат вртоглаво, а кај младите и старите, ракот кај младите возрасни е зголемен за 70,79%.

Една од четири Американки зема антидепресиви. 40% од тимовите имаат тинејџери со дијагноза за ментално здравје, а 15% од средношколците се на Adderall, а половина милион деца на SSRI.

Значи, што го предизвикува ова страдање? Ќе наведам двајца виновници, првиот и најлошиот е ултра обработената храна. Околу 70% од исхраната на американските деца е ултра обработена што значи индустриско произведена во фабрика. Оваа храна се состои првенствено од преработен шеќер, ултра-обработени житарки и масла од семки.

Лабораториските научници кои формираат многу од нив, порано работеле за индустријата за цигари, која ги купила сите големи прехранбени компании во 1970-тите и 80-тите години, распоредила 1000 научници за да дознаат хемикалии, нови хемикалии, за да ја направат храната позависна. А овие состојки не постоеле пред 100 години. Тие луѓе не се биолошки прилагодени да ги јадат.

Стотици од овие хемикалии сега се забранети во Европа, но сеприсутни во американската преработена храна. Вториот виновник се токсичните хемикалии во нашата храна, нашите лекови, во нашата животна средина, пестициди, адитиви за храна, фармацевтски лекови и токсичен отпад кои продираат во секоја клетка од нашето тело.

Овие напади врз клетките и хормоните на нашите деца се непопустливи и именуваат само еден проблем, многу од овие хемикалии го зголемуваат естрогенот бидејќи се млади. Децата внесуваат толку многу од овие хормонски нарушувачи. Стапката на пубертет во Америка сега се јавува на возраст од 10 до 13 години, што е шест години порано од пубертетот кај девојчињата во 1900 година, нашата земја ги има најраните стапки на пубертет од кој било континент на земјата.

И не, ова не е затоа што е подобра исхраната. Ракот на дојката е исто така поттикнат од естроген, а сега погодува една од осум жени. Ние масовно ги труеме сите наши деца и нашите возрасни, имајќи ја предвид тешката човечка причина за оваа трагична епидемија на хронична болест, се чини речиси бесмислено да се спомене штетата што ја нанесува на нашата економија, но ќе кажам дека ги осакатува финансиите на нацијата .

Кога мојот вујко беше претседател, нашата земја потроши 0 долари за хронични болести. Денес, владините трошоци за здравствена заштита се речиси сите за хронични болести, и тоа е двојно повеќе од воениот буџет, и тоа е најголемиот буџет во светот. Хроничните болести чинат повеќе за економијата како целина, чинат барем 4.000.000.000.000 долари. Пет пати повеќе од нашиот воен буџет.

Патем, ги труеме сиромашните. Систематски ги труеме малцинствата низ оваа земја.

Индустриските лобисти се погрижија поголемиот дел од програмата за ручек со бонови за храна, околу 70% од боновите за храна и 70 или 77% од училишните ручеци да бидат преработена храна. Нема зеленчук. Нема ништо што би сакале да јадете. Ние само ги труеме најсиромашните граѓани и затоа тие го имаат најголемото оптоварување со хронични болести од било кој.

Истата прехранбена индустрија лобираше за да се осигура дека речиси сите земјоделски субвенции се за стоковите култури кои се суровина на преработената прехранбена индустрија. Овие политики ги уништуваат малите фарми и ги уништуваат нашите почви. Даваме, даваме, мислам, осум пати повеќе субвенции за тутунот и даваме за овошје и зеленчук.

Нема смисла ако сакаме здрава земја. Добрата вест е дека можеме да го промениме сето ова. Можеме да го промениме многу, многу брзо. Америка може повторно да стане здрава. За да го направиме тоа, треба да направиме три работи.

Прво, треба да ја искорениме корупцијата во нашите здравствени агенции. Второ, треба да ги промениме стимулациите во нашиот здравствен систем. И трето, треба да ги инспирираме Американците повторно да бидат здрави.

80% од грантовите на НИХ (Националниот институт за здравје) одат на луѓе кои имаат конфликт на интереси. Џо Бајден штотуку назначи нов панел на НИХ за да одлучува за препораките за храна. И сите тие се луѓе кои се од индустријата. Сите тие се луѓе од компаниите за преработена храна. Тие одлучуваат што Американците ќе јадат, а сите тие се корумпирани и конфликтни поединци. Овие агенции – FDA, USDA и CDC – се контролирани од гигантски профитни корпорации.

Седумдесет и пет проценти од финансирањето на ФДА не доаѓа од даночните обврзници; доаѓа од фармацевтските агенции, а фармацевтските директори, консултанти и лобисти влегуваат и излегуваат од овие агенции.

Со поддршката на претседателот Трамп, ќе го променам тоа. Ќе ги екипираме овие агенции со чесни научници и лекари кои се ослободени од финансирање од индустријата. Ќе се погрижиме одлуките на потрошувачите, лекарите и пациентите да бидат информирани од непристрасна наука. Болно дете е најдоброто нешто за фармацевтската индустрија за американските деца или возрасните се разболуваат со хронична состојба, тие се ставаат на лекови цел живот.

Замислете што се случило кога. Medicare почнува да плаќа за Ozempic, кој чини 1.500 долари месечно, а се препорачува за деца на возраст од шест години. Да го понудиме за состојбата на дебелина која е целосно превентивна и едвај постоела пред 100 години, а 74% од Американците се дебели.

Цената ако сите го земаат нивниот рецепт Оземпик е 3 трилиони долари годишно. Ова е лек кој го произведува Ново Нордиск, најголемата компанија во Европа. Тоа е данска компанија, а данската влада не го препорачува. Се препорачува промена во исхраната за лекување на дебелината и вежбање.

И кај нас сега препораката е за Оземпик за деца на шест години. Ново Нордиск е најголемата компанија во Европа, и практично целата нејзина вредност се заснова на нејзините проекции за тоа што ќе продаде. Во тоа го калкулира и Оземпикот што ќе и продаде на Америка и имаме лобисти за храна кои имаат предлог-закон пред Конгресот денес дека е поддржан од Белата куќа, поддржан од потпретседателот Харис и претседателот Бајден за да се дозволи ова да се случи: Овој трошок од 3 трилиони долари што ќе ја банкротира нашата земја.

Ние за мал дел од таа сума, можевме да купиме органска храна за секое американско семејство три оброци на ден и целосно да го елиминираме дијабетесот. Ќе ја вратиме здравата храна на училишните ручеци. Ќе престанеме да ја субвенционираме најлошата храна со нашите земјоделски субвенции. Ќе извадиме токсични хемикалии од нашата храна, ќе го реформираме целиот систем на храна, а за тоа ни треба ново раководство во Вашингтон, бидејќи за жал, и демократите и републиканските партии се во сојуз со големите производители на храна и со фармацевстките компании.

Потпретседателот Харис не изрази интерес за решавање на ова прашање. Уште четири години демократско владеење ќе ја заокружи консолидацијата на корпоративната и неоконтролисната моќ, а нашите деца ќе бидат тие што најмногу ќе страдаат.

Се вклучив во борба со хронична болест пред 20 години, не затоа што одбрав или сакав. Тоа во суштина беше наметнато врз мене. Тоа беше прашање што требаше да биде централно за еколошкото движење. Јас бев централен лидер во тоа време, но тоа беше нашироко игнорирано од сите институции, вклучително и невладините организации, кои требаше да ги штитат нашите деца од токсини.

Тоа беше прашање за сираци, а јас имав слабост кон сирачињата. Гледав генерации деца како се разболуваат и повеќе. Имав 11 браќа и сестри и јас имав седум деца. Бев свесен за тоа што се случува во нивните училници и со нивните пријатели, и ги гледав овие болни деца, овие оштетени деца во таа генерација, речиси сите се оштетени, а никој од власта не се грижеше или воопшто не забележуваше.

Цели 19 години, секое утро се молев Бог да ме стави во позиција да ставам крај на оваа несреќа и тоа ќе го направам.