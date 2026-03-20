Во Белград средба на министрите за администрација на Србија и на Македонија

Министрите за јавна администрација на Србија и на Македонија, Снежана Пауновиќ и Горан Минчев, денеска во Белград разговараа за понатамошно зајакнување на соработката.

„Средбата претставува важен чекор во продлабочувањето на партнерството засновано на меѓусебна доверба, стабилни односи и заедничка визија за модерна, ефикасна и граѓанско-ориентирана администрација“, се наведува во соопштението.

Во соопштението се додава дека реформата на јавната администрација во Србија „е признаена како пример за добра пракса во регионот и дека постои јасна подготвеност за споделување на овие искуства со институциите на Македонија“.