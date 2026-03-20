ЕПП: Системските недостатоци на изборите и корупцијата го загрозуваат патот на Албанија кон ЕУ  

Европската народна партија (ЕПП) до Европскиот парламент поднесе 26 амандмани на извештајот за Албанија за 2025 година, во кои силно се истакнуваат системските недостатоци во изборите, правосудството и работата на владата кои го загрозуваат патот на Албанија кон ЕУ

-Извештајот, изготвен под раководство на известувачот за Албанија, Андреас Шидер, ги истакнува сериозните неуспеси на албанската влада во клучните области како што се изборите, правдата, администрацијата и работата на владата. Се нагласува дека без длабоки и неповратни реформи, Албанија ризикува да го изгуби кредибилитетот кај Европската Унија, објави Топ чанел.

Во извештајот се истакнува обемното користење на јавни ресурси од страна на владејачката партија, недостатокот на еднакви услови за опозицијата и обвинувањата за купување гласови, како и недостатокот на јасна поделба помеѓу државните институции и партиските структури, што „ја поткопува конкуренцијата и довербата на граѓаните“.

Се повикува на сеопфатна изборна реформа, во соработка со граѓанското општество и меѓународните партнери, што ќе обезбеди еднаков пристап до медиумите, заштита од злоупотреба на административните ресурси и ефикасно спроведување на законот.

Во документот се наведуваат тековните предизвици со кои се соочува судството, вклучувајќи го и застојот на нерешени случаи и обидите за прекумерно влијание. Пратениците го нагласуваат значењето на спроведувањето на одлуките на Уставниот суд и независноста на судството.

-Корупцијата на високо ниво останува клучна загриженост, додека СПАК треба да се зајакне за да се изгради јасна евиденција за истраги и пресуди. Пратениците повикуваат на независни ревизии и сеопфатни механизми за контрола на инвестициите и набавките. Исто така се нагласува влошувањето на слободата на медиумите, централизацијата на сопственоста и економскиот притисок врз новинарите, посочува телевизијата.

На крајот преку амандмани поднесени од групата на ЕНП, европратениците повикуваат на итна акција од страна на албанските власти: сеопфатна изборна реформа, деполитизација на администрацијата, решителна борба против корупцијата и целосна транспарентност во јавните набавки, предупредувајќи дека перспективата на Албанија во ЕУ останува во опасност без овие интервенции.