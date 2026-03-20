20.03.2026
Петок, 20 март 2026
Француски медиуми: НАТО привремено ги повлекува трупите од мисијата во Ирак

20.03.2026

Фото: Freepik

Мисијата на НАТО во Ирак, што има задача да им помага и да ги советува ирачките сили во нивната борба против џихадистичките групи, го повлече својот персонал поради безбедносни причини, јавија француските медиуми повикувајќи се на безбедносни претставници.

„Тоа е привремено повлекување. Тие се загрижени за ситуацијата на Блискиот Исток“, рече првиот претставник.

Вториот претставник рече дека „целиот персонал на мисијата е повлечен“, освен мал број лица.

Мисијата, што вклучува „стотици персонал“, се наоѓа во ирачка воена база во центарот на Багдад, близу амбасадата на САД, што е цел на чести напади од проирански фракции во текот на војната на Блискиот Исток. 

Поврзани вести

Свет  | 18.03.2026
Зеленски по разговорот со Руте: Благодарение на НАТО ќе може да купиме ракети „патриот“ од Америка
Свет  | 14.03.2026
Нападната Амбасадата на САД во Ирак
Фудбал  | 10.03.2026
Во Иран паѓаат бомби, како Ирак ќе игра бараж за СП?
