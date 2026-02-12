Преку апликација од дома ќе може да се резервира паркинг место на Клиника со број на упат

Архива

Министерот за здравство Азир Алиу на денешната прес-конференција за решавање на проблемот со паркирање во Клиничкиот центар „Мајка Тереза“ најави дека во план е да има четири видови плаќање паркинг во иднина.

Ќе има неколку видови на плаќање на паркинг местата. Онколошки пациенти и сега имаат бесплатно паркинг место, тоа ќе продолжи да биде така. Пациенти кои се лекуваат тука ќе плаќаат цена што ќе биде достапна за нив и нема да биде комерцијална. Вработените во Клиничкиот центар ќе имаат цена што е достапна за администрација. На крај, ќе имаме цена што ќе биде комерцијална, како на сите паркинг места што има комерцијални цени. Тоа ќе биде за граѓани кои се паркираат поради други причини или за да посетат некој близок, хоспитализиран во кампусот „Мајка Тереза“ во Скопје, појасни Алиу, одговарајќи на новинарско прашање за цените за паркирање.

Тој информираше дека во план е преку апликација од дома да се резервира паркинг место со број на упат или пред рампа да се скенира код од упатот. Според предвиденото, ќе можело да се плаќа онлајн на апликацијата или како досега – со кеш или картичка.

Според првичните анализи, до јуни треба да има и катни гаражи што ќе може да се користат. Бројот на катните гаражи, како што информираше министерот, максимум ќе биде три.

Идејата е да имаме слободни паркинг места колку што ни се потребни. Направена е анализа според последните три години колку се користи. Пикот е некаде од 10 до 15 часот во Клиничкиот центар, додаде Алиу.

На прашање каде се планирани катните гаражи, министерот рече дека трите локации за кои досега се зборувало се една кај модуларната болница, втор простор за катна гаража до Гинекологија и трет простор за катна гаража кај што е хелиодромот.

Од каде ќе се почне, зависи од Јавното претпријатие „Градски паркинг“, одговори тој на новинарско прашање.

Министерот рече дека просторот на Клинички ќе биде уреден со зеленило, пешачки патеки, со „брза патека“ за Брза помош, а во план било и да се отвори нов влез што ќе биде кај Кардиологија и Кардиохирургија за пациенти на кои секој миг им е важен за животот.

фото; Министерство за здравство / Министерот рече дека просторот на Клинички ќе биде уреден со зеленило, пешачки патеки, со „брза патека“ за Брза помош

По месеци интензивна работа и поминување на сите неопходни административни и правни процедури, конечно стигнавме до одлука со што го решаваме деценискиот проблем со паркирањето во кругот на клиничкиот комплекс. Ова прашање го најавивме како еден од првите приоритети, но, чие затворање беше условено од сложени постапки и усогласувања. Со последната одлука на Владата, донесена на седницата во вторникот, оваа работа добива јасна институционална рамка и се отвора патот кон трајно решение во интерес на пациентите и сите вработени во комплексот клиники, изјави Алиу на прес-конференцијата.

Тој додаде дека станува збор за одлука за давање под закуп на недвижни ствари со непосредна спогодба со Град Скопје, заради организирање, управување, уредување и одржување на паркиралиштата во просторот на комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје.

Во следната фаза Град Скопје ќе започне со проектирање и изградба на катните гаражи. Договорот ќе биде склучен на 15 години, со закупнина во висина од 10 проценти од вкупно остварениот промет и со него овозможуваме модернизација и значително зголемување на капацитетите за паркирање за околу 50 отсто. Со оваа одлука се овозможува просторно доуредување и изградба на катни гаражи. Во рамки на нашите заложби за дигитализација, предвидуваме комплетен мониторинг на паркирањето, при што ќе бидат поставени информативни табли, а ќе има и посебен дигитален водич што ќе ги насочува граѓаните, додаде Алиу.

Тој најави дека предвидено е и урбано и хортикултурно уредување на просторот со зеленило, пешачки патеки и LED осветлување. Исто така, како што најави, ќе биде имплементиран и таканаречен „паметен паркинг систем“ со интегрирани сензори на секое паркинг-место за детекција на слободни места, камери со автоматска регистрација на возила, мобилна апликација за реално време резервации и уплати, како и поврзување со фискален систем и е-управување.

Нашата визија е здравството да функционира не само во операционите сали, туку и во логистиката околу нив. Денес го правиме токму тоа. Паркингот можеби изгледа како мал чекор, но, редот започнува токму од вакви чекори, бидејќи со години, илјадници луѓе го започнуваат своето лекување со нервоза, неизвесност и хаос пред рампите на Клиничкиот центар. Тоа не е само проблем со паркингот – тоа е чувство дека системот не функционира, дециден беше министерот за здравство.

Алиу подвлече дека пациентите заслужуваат ред, достоинство и функционален систем.