Ким Џонг Ун ќе ја именува ќерка си за своја наследничка

Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун ја избра својата ќерка, тинејџерка Ким Џу Ае за свој наследник и следен лидер на земјата, објави денеска Националната разузнавачка служба (НИС) на Јужна Кореја, пренесува Еј-би-си њуз.

Гласините за наследник беа масовна појава неодамна, бидејќи младата Ким Џу Ае често се појавуваше покрај својот татко, придружувајќи го на високи официјални настани, вклучувајќи ја и посетата на Пекинг во септември – нејзиното прво познато патување во странство.

Џу Ае е единственото познато дете на Ким Џонг Ун и неговата сопруга Ри Сол Џу.

НИС верува дека Ким Џонг Ун има постар син, но овој син никогаш не е идентификуван ниту претставен во севернокорејските медиуми.